Sciopero aereo, la situazione all'aeroporto Marconi

Non sembra avere effetti lo sciopero, proclamato per oggi 28 gennaio, dal personale viaggiante di Vueling, Air Italy e Alitalia nello scalo dell'aeroporto Marconi di Bologna. Tutti i voli in partenza e in arrivo sono al momento puntuali. L'astensione dal lavoro rimarrà in vigore fino alle 24. Un altro sciopero, questa volta indetto dai controllori del traffico aereo, è stato fissato per venerdì 15 febbraio.

Secondo la società di assistenza ai consumatori AirHelp "i passeggeri che arriveranno a destinazione con almeno tre ore di ritardo possono avere diritto a un risarcimento fino a € 600 a persona". Qui invece alcuni consigli utili.