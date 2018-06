Sciopero, venerdì nero in Aeroporto: una decina di voli cancellati

Sono 13 i voli in partenza e 16 quelli in arrivo i voli cancellati all'aeroporto Marconi in seguito allo sciopero annunciato dei controllori di volo e, a differenza di quanto annunciato pochi giorni fa, del personale di terra del settore dell'handling. La fascia oraria prevista di astensione dal lavoro sarà quella tra le 13 e le 17, ma già i disagi cominciano a farsi sentire.

Sono almeno 16 a ora i voli in arrivo che non toccheranno mai il suolo del terminal, così come sono 13 i voli che non partiranno. Per maggiori informazioni si può controllare il servizio online in tempo reale del Marconi.