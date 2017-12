Scuola, sciopero l'8 gennaio: lezioni a rischio al rientro dalle vacanze

Inizia con un fermo nel mondo della scuola il 2018. L'8 gennaio sciopererà il personale docente e ATA (a tempo indeterminato e determinato atipico e precario) proclamato da SAESE, con la successiva adesione di ANIEF e CUB Scuola, Università e Ricerca. La conferma è arrivata anche dal Miur.

Tra i motivi della protesta la questione del rinnovo contrattuale, la tutela in caso di mobbing e l'estrama lentezza delle graduatorie.

A Bologna, a causa dell’agitazione sindacale, le attività dell’istituto subiranno le seguenti conseguenze (lista in aggiornamento):

- infanzia A. Viscardi: non è garantito il regolare servizio;

- infanzia Padre O. Marella: non è garantito il regolare servizio;

- primaria A. Viscardi: non è garantito il regolare servizio;

- primaria Padre O. Marella: non è garantito il regolare servizio;

- secondaria L. C. Farini: non è garantito il regolare servizio.