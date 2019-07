Sciopero caselli autostrade: a rischio l'esodo delle vacanze

Il 4 e 5 agosto sarà sciopero ai caselli delle autostrade italiane. Ad annunciarlo i sindacati confederali, che in una nota proclamano l'astensione dal lavoro "a seguito dello stato di agitazione, proclamato per la fase critica che sta caratterizzando la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di settore". In concreto, il pedaggio si pagherà ugualmente ma solo con le carte prepagate.

Dalle 10 alle 14, dalle 18 alle 22 di domenica 4 e dalle 22 di domenica 4 alle 2 di lunedì 5 stop quindi al pagamento manuale del pedaggio. Il personale tecnico e amministrativo si fermerà le prime 4 ore del proprio turno di lunedì 5 agosto. Dallo sciopero resta escluso tutto il personale sottoposto alla legge sullo sciopero ed alla regolamentazione provvisoria del settore.

Si ferma quindi "il personale impiegato con turni sfalsati e spezzati nelle ultime 4 ore della prestazione mentre il personale tecnico e amministrativo si fermerà le prime 4 ore del proprio turno di lunedì 5 agosto".

L'annuncio dello sciopero potrebbe aggravare la situazione ai caselli, già preoccupante in vista dell'esodo di agosto, nei giorni di venerdì e sabato. In molti potrebbero decidere di anticipare la partenza.