Sciopero 25 ottobre: dai trasporti alla scuola, disagi in vista

Disagi in vistaanche a Bologna per utenti dei mezzi pubblici, ma anche scuola, ospedali e uffici pubblici. Infatti per venerdì 25 ottobre 2019 uno sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati è stato proclamato dalle associazioni sindacali CUB - Confederazione Unitaria di Base; SGB - Sindacato Generale di Base; SI-COBAS - Sindacato Intercategoriale COBAS e USI-CIT - Unione Sindacale Italiana.

A monte della protesta la richiesta dell'aumento dei salari e delle pensioni, la cancellazione del Jobs Act della legge Fornero, oltre che per la riduzione degli orari e dei carichi di lavoro.

Sciopero 25 ottobre: coinvolti scuole, università, ospedali e uffici pubblici

Coinvolti dallo sciopero il personale delle scuole, dai docenti agli amministrativi. Dunque dai nidi alle scuole superiori, il servizio non sarà garantito. Stessa cosa per università, ospedali e pubblici uffici. Durante lo sciopero generale del 25 ottobre, infatti, i lavoratori incroceranno le braccia per 24 ore.

Sciopero trasporti 25 ottobre: gli orari di stop per treni, bus e aerei

Lo sciopero del 25 ottobre investirà anche il settore dei trasporti: questi gli orari di stop pubblicati sul sito del Ministero:

Trasporto aereo: sciopero dalle 00.01 alle 24.00 del 25 ottobre 2019.Trasporto ferroviario: sciopero dalle 21.00 del 24 ottobre 2019 alle 21.00 del 25 ottobre 2019. Tpl e marittimo: sciopero intera giornata di venerdì 25 ottobre 2019. Autostrade: sciopero dalle 22.00 del 24 ottobre 2019 alle 22.00 del 25 ottobre 2019.

Previste, come sempre, le fasce di garanzie, dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17.30 fino alle 20.