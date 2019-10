Al via la lunga giornata di sciopero generale, anche Bologna rischia di fermarsi

Partito ieri sera alle ore 21 lo sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati proclamato dalle associazioni sindacali CUB - Confederazione Unitaria di Base; SGB - Sindacato Generale di Base; SI-COBAS - Sindacato Intercategoriale COBAS e USI-CIT - Unione Sindacale Italiana. I lavoratori resteranno an braccia conserte fino alle ore 21 di oggi, 25 ottobre. Alla base della protesta la richiesta dell'aumento dei salari e delle pensioni, la cancellazione del Jobs Act della legge Fornero, oltre che per la riduzione degli orari e dei carichi di lavoro.

Sciopero oggi a Bologna: coinvolti scuole, università, ospedali e uffici pubblici

Possibili disagi dunque anche l'intera giornata odierna anche a Bologna. Coinvolti dallo sciopero il personale delle scuole, dai docenti agli amministrativi. Dunque dai nidi alle scuole superiori, il servizio non sarà garantito. Stessa cosa per università, ospedali, trasporti e pubblici uffici.Durante lo sciopero generale del 25 ottobre, infatti, i lavoratori incroceranno le braccia per 24 ore.

Sciopero trasporti 25 ottobre: gli orari di stop per treni, bus e aerei

Lo sciopero del 25 ottobre investirà anche il settore dei trasporti: questi gli orari di stop pubblicati sul sito del Ministero:

Trasporto aereo: sciopero dalle 00.01 alle 24.00 del 25 ottobre 2019.Trasporto ferroviario: sciopero dalle 21.00 del 24 ottobre 2019 alle 21.00 del 25 ottobre 2019. Tpl e marittimo: sciopero intera giornata di venerdì 25 ottobre 2019. Autostrade: sciopero dalle 22.00 del 24 ottobre 2019 alle 22.00 del 25 ottobre 2019.

Previste, come sempre, le fasce di garanzie, dalle 5.30 alle 8.30 e dalle 17.30 fino alle 20.

Per la stessa giornata, la Segreteria Regionale Emilia-Romagna del sindacato SGB ha comunicato l’adesione, per i lavoratori Tper, allo sciopero.

Si riportano di seguito le modalità per i diversi servizi di bus, treni e altre attività di competenza di Tper, nel rispetto delle fasce di garanzia previste

Sciopero bus Tper a Bologna

Lo sciopero si svolgerà dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle 19.30 a fine servizio di venerdì 25 ottobre. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti.

Per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 8.15 al mattino e fino alle ore 19.15 alla sera. Per le linee extraurbane del bacino di Bologna operate dal vettore Autoguidovie saranno in vigore gli stessi orari di sciopero.

Le biglietterie aziendali Tper e gli sportelli Tper di via San Donato 25, attivi per il rilascio di contrassegni per le aree regolamentate dal Piano Sosta, potranno essere chiusi o subire una riduzione dei servizi nel corso dell’intera giornata.

Durante lo sciopero, al call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la presenza di un operatore. Lo sciopero riguarda anche il personale addetto all’area Sosta e Mobilità di Tper per il quale saranno garantite le prestazioni, riferite alle attività di prevenzione e accertamento delle violazioni di cui alla Legge 127/97, relative a tre turni mattinali e tre turni pomeridiani di Operatori Qualificati della Mobilità.

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle ore 8.20 al mattino e fino alle ore 19.20 alla sera.

Sciopero 25 ottobre, info sui treni Tper a Bologna

Treni: per il personale viaggiante dei servizi ferroviari l’astensione è proclamata dalle ore 21.00 del 24 ottobre alle ore 21.00 del 25 ottobre.

Sulle linee della rete di competenza FER (Bologna-Portomaggiore, Bologna-Vignola, Ferrara-Suzzara, Ferrara-Codigoro, Reggio Emilia-Guastalla, Reggio Emilia-Sassuolo, Reggio Emilia-Ciano d'Enza, Modena-Sassuolo e Parma-Suzzara) saranno, pertanto, garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero dalle ore 6.00 alle ore 9.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00 di venerdì 25 ottobre.

Disagi conseguenti allo sciopero potrebbero verificarsi anche in relazione alla possibile soppressione di treni Tper che circolano sul servizio regionale delle linee della rete RFI Ferrara-Ravenna-Rimini-Pesaro, Ferrara-Bologna-Imola-Rimini, Bologna-Parma-Milano, Bologna-Poggio Rusco, Bologna-Porretta Terme e Modena-Mantova.

Sciopero generale oggi: servizi sanitari garantiti a Bologna

L’Azienda USL di Bologna assicura i livelli minimi di attività previsti dall’accordo sindacale in caso di sciopero, in linea con le disposizioni normative di riferimento. In particolare, oltre all’assistenza di base e alle urgenze, l’Azienda Usl di Bologna garantisce le seguenti attività:



- Emergenza 118, Centrale Operativa 118, Pronto Soccorso, trasporti sanitari assistiti

- Terapie Intensive, Rianimazione e attività di Emodinamica

- Salute Mentale: urgenze nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura, Trattamento Sanitario Obbligatorio, REMS, Cento di Salute Mentale

- Dialisi: trattamenti di emodialisi in tutti i centri Dialisi Ausl

- Ostetricia - Ginecologica e Assistenza Pediatrica: accettazione urgenze ostetrico-ginecologiche, sala travaglio parto, terapia intensiva neonatale, pronto soccorso pediatrico

- Blocchi operatori – Endoscopie: garantite le prestazioni collegate all’attività di emergenza

- Diagnostica per immagini: garantite le prestazioni collegate all’attività di emergenza e a percorsi terapeutici oncologici

- Riabilitazione Ospedaliera, Fisioterapia e Logopedia presso Ospedale Maggiore, Fisioterapia presso Corte Roncati e Ospedale Bellaria, Fisioterapia e Terapia Occupazionale presso Casa dei Risvegli

- Day Service Ambulatoriale Area Oncologica: assicurati trattamenti chemioterapici

- Laboratorio Unico Metropolitano, Anatomia Patologica, Servizio Trasfusionale, Casa del Donatore

- ISNB (IRCSS), assicurata l’assistenza sanitaria di base in tutte le aree di degenza ordinaria, l’attività di urgenza dei laboratori di neuro fisiopatologia interventi di diagnostica neuro radiologica in urgenza

- Punti prelievo Ospedalieri e Territoriali: esecuzione prelievi TAO, urgenze indifferibili (entro 24 ore), controlli terapie, percorsi nascita

- Assistenza Domiciliare: esecuzione prelievi, TAO, urgenze indifferibili (entro 24 ore), controlli terapie. Attività terapeutiche ed urgenze non procrastinabili

- Servizi Dipendenze Patologiche (SERT): garantita la continuità assistenziale nella distribuzione di metadone

- Sanità Pubblica: garantiti gli interventi e le attività nei casi di urgenza nei servizi di Igiene Pubblica e degli alimenti, Tutela ambienti di lavoro, Veterinario, Funzione Clinico Assistenzial