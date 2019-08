Sciopero bus tper 7 settembre: autisti e addetti sosta fermi per 4 ore

Sciopero degli autisti per sabato 7 settembre. I sindacati di categoria di Cgil, Cisl, Uil e Ugl hanno proclamato uno sciopero di 4 ore del personale del bacino di servizio di Bologna.

Gli autisti e le autiste incroceranno le braccia dalle ore 11 alle ore 15. In questi orari -ricorda una nota Tper- i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano (bus e corriere) del bacino di Bologna non saranno garantiti. in particolare saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 10.45.

Per le linee urbane di Imola verranno garantite tutte le corse complete in partenza dalla stazione ferroviaria, o dall'autostazione, fino alle ore 10.50. Per le linee extraurbane del bacino di Bologna operate dal vettore Autoguidovie saranno in vigore gli stessi orari di sciopero.



Durante lo sciopero, al call-center telefonico 051-290290 sarà garantita la presenza di un operatore.



L'astensione dal lavoro riguarda anche gli accertatori e le accertatrici sosta. Pertanto, gli sportelli Tper di via San Donato 25 - Bologna, attivi per il rilascio di contrassegni per le aree regolamentate dal Piano Sosta, potranno essere chiusi o subire una riduzione dei servizi nel corso dell’intera giornata.

L’iniziativa di sciopero non coinvolge il personale viaggiante della divisione ferroviaria di Tper: pertanto, sabato 7 settembre il servizio dei treni Tper sarà regolarmente effettuato come da programma.