Sciopero per il clima: in migliaia sfilano per il centro di Bologna

Sono migliaia gli studenti di scuole medie e superiori che stamane sfilano sotto le Due Torri, rispondendo così all'appello dell'attivista svedese Greta Thunberg, per esortare i governi di tutto il mondo ad applicare misure concrete di contrasto all'inquinamento e al riscaldamento globale.

Sciopero per il clima a Bologna, il corteo blocca il centro

Il venerdì di protesta si è animato in Piazza Maggiore, dove sin dal primo mattino numerosissimi ragazzini e ragazzine hanno affollato piazza Nettuno e il Crescentone, per poi riversarsi in zona universitaria e finire, dopo aver attraversato via delle Moline e via Indipendenza, in Piazza Roosvelt. Chiuse al traffico alcune strade principali del centro, come via Indipendenza, via Ugo Bassi e Rizzoli.



Sciopero oggi a Bologna, "Protestiamo per l'ambiente che sta cadendo a pezzi"

La manifestazione -va da sè- è supportata da associazioni, scuole e finanche qualche dirigente scolastico degli istituti comprensivi bolognesi.

"Siamo qui perché siamo stanchi: il futuro è sempre meno nitido, l'ambiente sta cadendo a pezzi e lo Stato non sta facendo nulla per cambirare questo stato si cose" grida Virginia, neomaggiorenne e al IV liceo. Le fanno eco Tobia e Claudio, anche loro al quinto anno delle scuole superiori: "Chiediamo un mondo più sano e pulito. Che ci sia garantito un futuro. E' un occasione unica poterlo fare attarverso uno sciopero globale":

"Se il clima fosse na banca, sarebbe già stato salvato", "System change not climate change, "Salviamo il pianeta, non il profitto", "Make solution, no pollution". Così alcuni degli striscioni che guidano il corteo, che sta inondando il centro città.

