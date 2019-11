"Salviamo l'Amazzonia, bruciamo Amazon", il quarto sciopero per il clima a Bologna \ VIDEO

Meno numerosi delle altre volte, ma non meno convinti. Cori, balli e anche un flash mob in porta San Felice per dire basta, proprio nel giorno del black friday, con un block friday. "Bruciamo Amazon, salviamo l'Amazzonia", si legge sullo striscione in testa al corteo.

Al quarto sciopero globale per il clima, ormai già una tradizione, ci sono studenti – giovani e giovanissimi – ma anche adulti, professori, genitori, il comitato Salviamo il Cierrebi e una delegazione della Cgil. Una studentessa 19enne, Elisa, raccoglie cartacce durante la manifestazione: "Bisogna fare qualcosa di concreto"