Fedex-Tnt, lavoratori in sciopero: 'Pensavamo ci trattassero come persone, diamo il 200 % ogni giorno'

In occasione dello sciopero nazionale unitario, davanti all sede Rai si è svolto un presidio delle lavoratrici e dei lavoratori Filt Cgil per chiedere all'impresa il ritiro dei licenziamenti dichiarati il 20 aprile scorso.

Più del 95 per cento di adesioni da Piacenza a Rimini, al 100 per cento nelle filiali di Bologna e di Forlì. Hanno scioperato anche i lavoratori interinali ed a tempo determinato presenti nelle filiali.

'Come Filt Emilia Romagna - dichiara il sindacato - unitamente ai delegati e ai lavoratori, auspichiamo che i prossimi tavoli previsti a livello nazionale il 23 e il 24 maggio 2018, vedano da parte delle società il ritiro delle procedure di licenziamento. Condividiamo con le segreterie unitarie le prossime mobilitazioni del 31 maggio e del 1° giugno 2018, se dovesse essere necessario'.