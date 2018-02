Sanità: medici e infermieri in sciopero il 23 febbraio, prestazioni a rischio

Infermieri e del personale del comparto sanità del Servizio Sanitario Nazionale in sciopero. Il fermo, inizialmente proclamato per il 26 febbraio, è stato anticipato al 23. Da mezzanotte a mezzanotte, il personale sanitario si fermerà per il mancato rinnovo dei contratti. Allo sciopero partecipano anche i tecnici radiologi e di laboratorio.

Tra le richieste del sindacato, anche lo sblocco del turnover "per dire basta alla fuga dei cervelli e all'emigrazione dei giovani infermieri che vanno all'estero a portare competenze e professionalità che non vengono riconosciute in Italia". Basta anche "ai tagli lineari delle dotazioni organiche, al demansionamento dei professionisti sanitari e alle pretese di deroghe indiscriminate alle ore di riposo giornaliere e al riposo settimanale".