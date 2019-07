Oggi lo sciopero dei trasporti: disagi per chi viaggia in autobus e treno

Oggi, mercoledì 24 luglio 2019 sciopero nazionale del settore trasporti. Come fa sapere Rfi, i treni potranno subire ritardi, cancellazioni o variazioni. Braccia incrociate per il personale Rfi dalle ore 9.01 alle ore 17.01 come anche per il personale Trenitalia e Italo, mentre i lavoratori di TPER (Emilia Romagna) scioperano dalle ore 11.01 alle ore 15.00. Disagi possibili dunque oggi anche a Bologna per i viaggiatori abituali e occasionali, ai quali suggeriamo di consultare questa GUIDA ALLO SCIOPERO DEL 24 LUGLIO 2019.



Potranno verificarsi ritardi, cancellazioni o variazioni alle corse dei treni regionali. Trenitalia prevede l’effettuazione di servizi, con particolare attenzione alle relazioni a maggiore traffico viaggiatori. L’agitazione sindacale potrà comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

Autobus e treni Tper: per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) lo sciopero si svolgerà dalle ore 11 alle ore 15.

Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. Più precisamente, per i mezzi urbani, suburbani ed extraurbani del bacino di Bologna saranno garantite solamente le corse dal capolinea centrale verso periferia, e viceversa, con orario di partenza fino alle ore 10.45. Per le linee extraurbane del bacino di Bologna operate dal vettore Autoguidovie saranno in vigore gli stessi orari di sciopero.