Un giorno di sciopero al Rizzoli: carichi di lavoro eccessivi per i lavoratori

24 ore di sciopero il prossimo 26 novembre. Dopo un mese di stato di agitazione i sindacati Cobas e Fials sono arrivati alla fine a proclamare lo sciopero generale dei lavoratori dell'Istituto ortopedico Rizzoli di Bologna. Al netto dei servizi essenziali che andranno garantiti per legge, gli addetti incroceranno le braccia dalla mezzanotte di domenica 25 novembre alla mezzanotte di lunedi' 26.

A meta' ottobre, dopo una richiesta urgente di incontro, i sindacati (allora c'era anche la Uil, che poi si e' sfilata) si sedettero intorno a un tavolo coi vertici del Rizzoli: gestione degli incentivi per i lavoratori, rispetto dell'orario di lavoro e organizzazione delle sale operatorie erano i temi principali del confronto.

Cobas e Fials accusano la dirigenza dell'istituto di scarsa trasparenza e carichi di lavoro eccessivi per i lavoratori. Il tavolo diede pero' esito negativo, cosi' come il successivo tentativo di conciliazione in Prefettura. Per questo, i due sindacati hanno deciso di arrivare allo sciopero.

(Dire)