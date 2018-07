Sciopero Ryanair, disagi e voli cancellati all'aeroporto

Sono già una decina i voli Ryanair cancellati oggi a seguito di uno sciopero 0-24 del personale della famosa compagnia aerea low-cost. L'astensione dal lavoro, ampiamente annunicata nei giorni scorsi, non dovrebbe comunque arrecare grosse difficoltà allo scalo bolognese.

A scioperare sono i piloti e gli assistenti di volo della compagnia low cost irlandese, che si fermeranno per 24 ore. Si protesta -spiegano spiegano Filt Cgil e Uiltrasporti- "per il diritto ad un contratto collettivo e per il riconoscimento dei diritti dei lavoratori", annunciando che la protesta "si inserisce nel quadro internazionale di scioperi del personale navigante Ryanair di domani e dopodomani indetti dai sindacati spagnoli, belgi, portoghesi e irlandesi".

Assente dalla giornata di protesta la Fit-Cisl, che però nei giorni scorsi aveva raggiunto un accordo con Ryanair e sarà inserita dalla compagnia come interlocutore sindacale, assieme ai sindacati dei piloti Anpac e Anpav.

Per quanto riguarda i disagi ai viaggiatori Ryanair su Twitter ha garantito che tutti i clienti sono stati avvertiti via mail o sms e potranno ottenere un altro volo o il risarcimento del biglietto. Qui si può trovare la lista dei voli cancellati.