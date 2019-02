Scuola, sciopero docenti e personale ATA il 27 febbraio: lezioni a rischio

Sciopero nazionale per mercoledì 27 febbraio 2019, indetto da Unicobas. Si fermano docenti e personale Ata. Il fermo è stato proclamato per per dire “no” alla regionalizzazione degli istituti scolastici e delle università.

Unicobas: no a regionalizzazione per scuola e università

"No a differenziazioni di qualità fra le regioni! No alle gabbie salariali! No all’esame di stato invalsizzato! No all’alternanza scuola-ignoranza!" si legge nel comunicato Unicobas "i partiti del Governo pentalegato avevano promesso di abrogare la mala-scuola renziana. Invece hanno conservato la chiamata per competenze e lo strapotere dei dirigenti sull’utilizzo degli insegnanti, il bonus discrezionale, un organico potenziato senza futuro né limiti alle supplenze, e intendono peggiorare di molto la già gravissima situazione creando un’istruzione pubblica di serie ‘a’ e serie ‘b’ a seconda della ricchezza regionale, con contratti separati per docenti ed ata secondo le aree geografiche. Hanno anche voltato le spalle ai precari, cancellando 42.000 assunzioni col previsto assorbimento del tempo ‘potenziato’. E del contratto scaduto a fine dicembre 2018 neppure si parla".