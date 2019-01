Sciopero scuola: lezioni a rischio il 7 e 8 gennaio

Le vacanze potrebbero durare due giorni in più per gli studenti di tutta Italia. Il 7 e l’8 gennaio, Saese - Sindacato autonomo europeo scuola ed ecologia - ha indetto uno sciopero nazionale del personale docente e Ata.

Il fermo è stato proclamato in segno di contrarietà ai provvedimenti del governo in ambito scolastico. L'orario scolastico potrebbe quindi non essere garantito. Il fermo era stato proclamato i primi di dicembre e reso ufficiale dal Miur (nota n. 35344 del 19/12/2018).