Fumata nera a Palazzo D'Accursio: taxi in sciopero l'8 maggio

Martedì prossimo, 8 maggio, dalle 9 alle 12 e poi dalle 19 alle 22, si fermeranno i taxi. "In queste difficili condizioni la categoria ha bisogno di veder riconosciute le proprie funzioni di trasporto pubblico ed ha bisogno di risposte concrete e certe non rinviabili ulteriormente", su legge in una nota congiunta firmata dalle associazioni dei tassisti, Cna Fita, Ascom Taxi, Uil trasporti, Tsb, Confartigianato Taxi, Unica Taxi e Uri Taxi.

La nota conferma la fumata nera durante l'incontro di stamane a Palazzo D'Accursio e quindi lo sciopero. "Si è svolto l'atteso incontro con il sindaco di Bologna - si legge nel comunicato - nel prendere atto positivamente che l'amministrazione ha confermato la disponibilità a una soluzione della questione dell'adeguamento tariffario atteso da dieci anni, purtroppo dobbiamo sottolineare che malgrado la buona volontà di tutti siamo in attesa da sei mesi del parere dell'Autority dei trasporti".

"Non possiamo restare in perenne attesa di un parere che potrebbe tardare all'infinito - affermano ancora i sindacati dei tassisti - sarebbe un'ulteriore vessazione burocratica priva di senso ed offensiva rispetto alle imprese che sono impegnate nel servizio".

Ma "anche sugli altri elementi qualificanti posti a oggetto dell'incontro, dalle questioni legate alla mobilita', alla flessibilita' ed alla tutela e legalita' del servizio, tanto significativi rispetto agli ultimi eventi, collegate alla gestione delle fiere e dell'efficienza del servizio, purtroppo dobbiamo verificare che cè una diversa valutazione rispetto alle priorità espresse sull'affrontare alcuni nodi che abbiamo presentato".