Sciopero Taxi, Cna si smarca: "Tavolo ancora aperto, aspettiamo"

"La mancata adesione alla proclamazione del fermo dei servizi taxi resta una valutazione sindacale di merito, essendo il tavolo di confronto con l'amministrazione in corso e non ancora chiuso. Nel merito assumeremo tutte le iniziative a tutela della categoria che si rendessero necessarie se gli esiti del confronto fossero negativi".

A metterlo in chiaro è la Cna, per bocca del suo vicepresidente bolognese Riccardo Carboni, portavoce nazionale della categoria dei tassisti aderenti all'associazione di categoria. Quanto agli attacchi della capogruppo della Lega in Comune a Bologna, Francesca Scarano, che ha puntato il dito proprio contro Cna e Cgil per essersi smarcati dalla protesta indetta da Uritaxi, Uiltrasporti e Ascom taxi, Carboni precisa che "come e' proprio costume, Cna non entra in polemica con forze politiche coinvolte in campagna elettorale". (San/ Dire)