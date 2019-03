Sciopero trasporti, sindacati: "Altissima adesione all'aeroporto di Bologna"

In concomitanza con lo sciopero nazionale del trasporto aereo a Bologna due presidi dei lavoratori e delle lavorratrici del settore.

Uno nell'area partenze dell'aeroporto e un altro all'ingresso della stazione in Piazza Medaglie d'oro, in occasione della settimana di azione “Fair Transport for Europe” e della manifestazione europea di Bruxelles del 27 marzo 2019.

Al Marconi in mattinata code lunghissime per i controlli di sicurezza e diversi voli cancellati.