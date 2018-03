Sciopero di 24 ore dei treni Italo: disagi in vista

Dalle 21 di oggi, 27 marzo, fino alla stessa ora del 28 marzo si fermeranno i lavoratori di Ntv, la società di gestione dei treni Italo. Dopo le 22 di questa sera non ci saranno treni garantiti fino a domani mattina.

Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato Or.S.A che rivendicano la parificazione del trattamento dei ferrovieri di Italo a quello delle altre imprese ferroviarie: "È inaccettabile che un’azienda in piena salute, appena rilevata da un Fondo miliardario specializzato in Infrastrutture e che, già da tempo, aveva assunto l’impegno ad applicare il contratto delle Attività Ferroviarie, si barrichi dietro a posizioni come quelle espresse nelle note inviate ad ORSA e alla Commissione di Garanzia. Italo ha scritto nero su bianco che è in atto una ricognizione sul contratto aziendale, altro non è dato sapere perché né ORSA né le sue RSA sono gradite a quello che il management afferma non essere un tavolo di trattativa, nonostante i comunicati sindacali dicano altro", si legge nella nota.

Qui la lista dei treni garantiti

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Bologna usa la nostra Partner App gratuita !

Allegati