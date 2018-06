Sciopero dei trasporti, treni regionali e frecce regolari

Treni regolari nel nodo bolognese. Non si sono registrati ritardi in conseguenza dello sciopero notturno proclamato dalle 22 alle 6, tra il 7 e 8 giugno, per una astensione dal lavoro nazionale del trasporto ferroviario. Fs italiane avevano già fatto sapere che le frecce e i collegamenti nazionali sarebbero stati comunque assicurati, mentre potevano verificarsi dei ritardi per quanto riguarda i treni regionali.

Invece tutto regolare, anche nelle fasce precoci del mattino. Per oggi è invece atteso un altro sciopero, questa volta nel settore aereo, dove invece si contano già una decina di voli cancellati all'aeroporto Marconi.