Sciopero venerdì 25-26 ottobre: Frecce Trenitalia regolari, altri treni nazionali a rischio

Il prossimo 26 ottobre sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati indetto dal Sindacato Generale di Base. Se chi viaggia in autobus o sui treni Tper potraà trovarsi difronte a disagi conseguenti la mobilitazione (qui bus e treni locali garantiti e non), meno difficolà dovrebbero incontrare gli utenti delle Frecce Trenitalia. Una nota di FS, infatti, tranquillizza così: "Circoleranno regolarmente le Frecce di Trenitalia in occasione dello sciopero del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da alcuni sindacati autonomi - dalle ore 21.00 di giovedì 25 alle 21.00 di venerdì 26 ottobre - in adesione a uno sciopero generale".

Per gli altri treni nazionali - continua la nota - "si prevedono ripercussioni molto limitate. Si ricorda comunque che saranno assicurati tutti i convogli elencati nell'apposita tabella dei treni previsti in caso di sciopero, consultabile sull'Orario ufficiale di Trenitalia e sul sito web trenitalia.com. "

Per i treni regionali, il cui programma potrà essere oggetto di alcune modifiche, si ricorda che sono garantiti i servizi essenziali assicurati per legge nei giorni feriali, nelle fasce orarie più frequentate dai viaggiatori pendolari (6.00-9.00 e 18.00-21.00).

Informazioni su collegamenti e servizi anche nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, nelle agenzie di viaggio convenzionate e attraverso i new media del Gruppo FS Italiane: FSNEWS.it, la radio web FSNEWS Radio e l’account twitter @fsnews_it. Sul sito web viaggiatreno.it sarà infine possibile rilevare la situazione in tempo reale della circolazione dei convogli Trenitalia sull’intera rete nazionale.