Sciopero aereo, disagi all'aeroporto Marconi: voli cancellati

Giornata difficile oggi, venerdì 26 luglio, per lo sciopero nazionale del trasporto aereo. Braccia incrociate peri 4 ore, dalle 10 alle 14: come informano dall'Aeroporto Guglielmo Marconi si Bologna "Potranno verificarsi disagi nell’erogazione dei servizi". Per informazioni sui singoli voli, si consiglia di contattare la propria compagnia aerea. È possibile anche consultare il sito internet dell’Aeroporto, nella pagina relativa ai voli in tempo reale, oppure telefonare al numero 051-6479615.

Al momento, consultando il sito dell'aeroporto risultano cancellati questi voli in partenza: il volo su Vienna delle 10.45, quello verso Londra delle 10.50, il volo Alitalia su Roma delle 11.35, Madrid delle 12.30, Monaco delle 13.20.