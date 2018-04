Scippi violenti in zona Mazzini, anziane nel mirino: ventenne in arresto

Una serie di violenti furti con strappo ai danni di anziane donne messi a segno in via Mazzini a Bologna. Di questo è ritenuto responsabile un giovane arrestato l'altro giorno dalla polizia, in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere.

COLPI SIMILI. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il primo episodio sarebbe avvenuto la sera del 29 settembre 2017. Un giovane in bicicletta, con il viso coperto dal cappuccio della felpa, dopo aver adocchiato la propria vittima, le chiude la strada utilizzando il mezzo. Blocca la donna contro un muro. e tenta di strapparle la catenina dal collo, ma la signora reagisce scostandogli il cappuccio dal viso. Il reo fugge, facendo perdere le proprie tracce.

Eventi simili si verificano nei mesi di gennaio e febbraio 2018. Il 13 gennaio, sempre in orario serale, in via Tacconi, un giovane a piedi individua una signora appena scesa dall’auto, la raggiunge da dietro per poi strapparle con violenza la borsa, causandone una rovinosa caduta a terra.

Il 23 gennaio, una donna, mentre camminava in via Etruria con la figlia, viene raggiunta da dietro da un giovane che le strappa la borsa e si dà alla fuga.

IL COLPO GOBBO. Nella convinzione che il ladro avesse scelto come territorio di azione proprio la zona Mazzini, gli uomini della sezione contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile hanno avviato servizi sul territorio. Lo scorso 14 febbraio è giunta la segnalazione che in via Ventimiglia, verso le 15.30, un giovane aveva sottratto con destrezza la borsa appoggiata all’interno della vettura dalla vittima.

Le immediate ricerche svolte dalla pattuglia antirapina hanno consentito di individuare e riconoscere l’autore e recuperare la borsetta, poi restituita alla vittima. L’autore riconosciuto in un giovane nomade del campo nomadi di via Dozza è riuscito a guadagnare la fuga

LE RICERCHE. Sono partite immediatamente le indagini della Squadra Mobile, volte a ricostruire la dinamica dei 4 eventi, grazie alle testimonianze delle vittime e di alcuni testimoni che riconoscevano tutti con certezza il giovane come l’autore dei fatti.

Gli elementi raccolti dagli investigatori della Polizia hanno consentito alla Procura della Repubblica di Bologna di chiedere ed ottenere dal G.I.P. l’emissione della custodia cautelare in carcere, che è stata eseguita nella giornata di mercoledì scorso.

Dopo essere stato tratto in arresto, il giovane è stato quindi accompagnato presso la Dozza.