Scippo in Bolognina: 35enne fermato dalla volante

Arresto ieri sera in Bolognina, per un furto con strappo consumatosi in via Matteotti. E' stata una volante della polizia intorno alle 20 a intervenire, chiamata da alcuni passanti, perché a una ragazza era stato strappato il telefono dalle mani. Stando alle descrizioni raccolte i poliziotti si sono messi alla ricerca del sospetto, trovandolo in via Franco Bolognese.

Identificato e perquisito addosso all'uomo, un 35enne cittadino tunisino, è stato trovato il telefono rubato alla ragazza, una 23enne residente in città. Dopo e pratiche di rito l'uomo, con alle spalle precedenti, è stato arrestato e portato in questura.

Sempre nella giornata di ieri un altro episodio simile, dove in un primo momento sembrava che un giovane avesse rapinato una 15enne. Le indagini della squadra mobile hanno però appurato un esito molto diverso da quanto denunciato: vittima e malvivente sembrerebbero infatti avere organizzato una messinscena.