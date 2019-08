Scippo in Mobike, individuato il borseggiatore

E' stato individuato e denunciato ieri il presunto autore dello scippo in Mobike, costato a una 55enne riminese un grosso spavento, i documenti e 500 euro in contanti.

Le indagini della squadra mobile hanno portato all'identificazione di un 17enne, cittadino romeno (invece che come inizialmente segnalato, un nordafricano), che lo scorso 20 agosto avrebbe strattonato il borsello dell'uomo, a passeggio per via di saliceto, per poi fuggire con l'accessorio in zona via Ferrarese. Il denaro è stato poi trovato in possesso di un amico del presunto autore, un 19enne connazionale, denunciato per ricettazione in concorso. Per il 17enne è scattata una denuncia per furto con strappo.