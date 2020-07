Scippa anziana davanti all'ospedale Maggiore: arrestata 39enne

Una ottantenne italiana, in attesa di un’amica che aveva accompagnato in ospedale per sottoporsi ad alcuni esami clinici, è stata derubata del portafoglio.

E' accaduto ieri 12 luglio davanti al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore: l'anziana stava attendendo l'amica ed era seduta su un muretto, quando una donna l'ha avvicinata e velocemente le ha portato via il portafoglio dalla borsa. La vittima ha chiamato il 112 e al loro arrivo i Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Bologna si sono messi alla ricerca della ladra. L’autrice del furto, una 39enne italiana, si trovava ancora in zona, è stata identifica e arrestata.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, è stata sottoposta agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto prevista per oggi 13 luglio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.