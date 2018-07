Le rubano la borsa nel parcheggio del supermercato, ladri in fuga in auto

Si è consumato tutto in pochi attimi, non lasciando il tempo di reagire. Furto a segno ieri pomeriggio, quando una signora di 66 anni, bolognese, è derubata della borsa fuori del supermercato Interspar.

La donna, secondo quanto ricostruito dalla Polizia, stava caricando la spesa nel parcheggio del supermercato in via dell'Industria, quando all'improvviso un uomo ha agguantato l'accessorio ed è immediatamente salito in una auto, dove lo stava aspettando un complice, per poi darsi alla fuga. Nella borsa la 66enne teneva con sè 350 euro, oltre che gli effetti personali.