17enne scomparso da giorni, ritrovato in stazione

I suoi non avevano più notizie di lui dal 3 maggio, ma il 17enne jesino Anton Paris è stato rintracciato a Bologna. Il ragazzo è stato riconosciuto mentre si aggirava in una stazione ferroviaria di Bologna. A riportare gli investigatori sulle tracce del 17enne, allontanatosi solo con il suo zaino, sarebbe stata una segnalazione pervenuta alla trasmissione Tv Chi l'ha visto, che lo ha segnalato in un fast food di periferia. In questo momento gli agenti della Polizia di Jesi si stanno recando nel capoluogo emiliano per riportarlo a casa.

