Scomparsa 17enne, avvistata a Crevalcore, la mamma: 'Torna, tutto si risolve'

Si chiama Asia, ha 17 anni, e sua madre non ha notizie da ieri mattina, quando l'ha vista uscire di casa in direzione scuola da Casalgrande, un pese in provincia di Reggio Emilia. A dare notizia della scomparsa la trasmissione televisiva Chi l'ha Visto.

La ragazza, alta circa 1 metro e 50, dai capelli biondi e dagli occhi azzurri, è stata avvistata a Crevalcore ieri pomeriggio intorno alle 16:30. Al momento della scomparsa Asia aveva con se e indossava una giacca di pelle nera, maglietta marrone, pantaloni scuri e uno zainetto nero con attaccata una sciarpa a quadretti bianca. Tatuato, un simbolo dell'infinito sotto il polso della mano destra.

Secondo quanto riferito dalla zia della 17enne in diretta durante la trasmissione, Asia sarebbe in compagnia di almeno una ragazza maggiorenne, fatto confermato dalla madre di quest'ultima.

"Asia torna a casa, vedi che tutto si risolve" sono le stentate parole della madre della 17enne, nell'appello lanciato ieri sera in diretta tv.