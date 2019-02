Scomparsa a Granarolo: si cerca la 75enne Miriam Borghi

Da stamattina nei dintorni del Comune di Granarolo sono in corso le ricerche per il rintraccio di Miriam Borghi, 75 anni. Per le ricerche della signora si sono mobilitati i Vigli del fuoco, e i Carabinieri della locale stazione.

In comune è arrivato anche il nucleo sommozzatori, che ha scandagliato alcune zone di laghetti e canali. Anche i social del Comune si sono mobilitati per il rintraccio della 75enne. Per fornire informazioni utili, si può contattare l'Arma dei Carabinieri ai seguenti numeri di telefono: 112 oppure 051-761331