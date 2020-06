Scomparsa a Monterenzio: ricerche in corso per una 43enne

Ricerche in corso per una donna di 43 anni, Alessandra, allontanatasi da casa il 22 giugno sera a Monterenzio. Di lei non si hanno notizie, né ha lasciato messaggi o biglietti. A dare l'allarme è stato il compagno, e ora i carabinieri hanno attivato le ricerche anche con l'aiuto dei cani molecolari.

Le poche informazioni che si hanno a riguardo descrivono la 43enne con indosso una camicia di colore giallo e delle ciabatte. Chiunque avesse informazioni a riguardo è tenuto a telefonare ai carabinieri di Monterenzio o segnalarlo al 112.

