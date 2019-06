Scomparsa da via Irnerio: si cerca la signora Maria Luisa

Maria Luisa Negrini non si trova dalle 10 di oggi 18 giugno. Era in centro, nella zona di via Irnerio, quando si è allontanata dalla badante che l'accompagnava e di lei si sono perse le tracce.

A lanciare l'annuncio su Facebook la nuora Olga. Al momento della scomparsa, indossava un vestito rosso e nero e un cappellino con visiera a fiori.

"E' molto tranquilla, gentile e socievole - dice Olga a Bologna Today - ma ha problemi di memoria. Potrebbe pensare di abitare ancora a Bologna, dove per 40 anni ha avuto un negozio, in via Fossolo, anche se da anni abita a Mezzolara di Budrio". I parenti hanno presentato denuncia di scomparsa.

Chi la incontrasse puà chiamare il numero 335 8139251.