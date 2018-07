Scomparso da Bologna: si cerca il 17enne Moussa

Da lunedì 9 luglio non si hanno più notizie di Moussa, 17 anni, studente. Moussa vive a Bologna con la madre. A darne notizia è la trasmissione 'Chi l'ha visto'. Lunedì, dopo aver passato qualche ora a giocare a basket in zona Saragozza è rientrato a casa. Quando però la madre è rincasata lui non era più presente. Il suo telefono risulta spento. Ha con sè i documenti. Moussa è alto 1,90 metri, ha gli occhi castani ed è rasato.