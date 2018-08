Allontanato da Bologna, rintracciato il 22enne scomparso

Da circa due settimane non si avevano più notizie di Boda Bodlli, 22enne cittadino albanese residente a Bologna. A lanciare l'allarme erano stati alcuni suoi colleghi, che da lunedì 13 non lo hanno visto più recarsi sul posto di lavoro. Ora la notizia che il ragazzo si è messo in contatto con i propri cari.

Del 22enne non si avevano notizie da prima di Ferragosto, quando non è stato visto arrivare a San Pietro in Casale, luogo dove lavora e verso il quale usa spostarsi in treno. Il telefono cellulare risultava spento da allora e nemmeno i familiari stretti hanno più sue notizie. Bodlli non avrebbe parenti in città ma condivide un appartamento in zona Navile con altri due ragazzi.