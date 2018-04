Scomparso in Slovenia: si cerca il 26enne Davide Maran

Non dà più sue notizie da una decina di giorni Davide Maran, 26enne originario di Cento, in provincia di Ferrara scomparso a Lubiana, in Slovenia, all'alba di domenica 25 marzo.



Secondo i familiari, l'ultima volta che è stato visto Davide Maran si trovava all'alba al club K4, un locale della capitale slovena. Maran è all'estero per seguire un master post laurea.



A rilanciare l'appello per le sue ricerche è stata la sorella Angela condividendo l'identikit su Facebook. La polizia slovena si sta occupando delle ricerche Mentre la famiglia rimane in stretto contatto con la Farnesina.



Davide è alto un metro e 85 pesa circa 60 kg di corporatura magra ha i capelli biondo scuri e gli occhi verdi. L'ultima volta che è stato visto indossava una giacca marca Napapijri verde scuro, stivali marroni, un cappello blu con una striscia rossa e i jeans blu chiaro. Per chiunque avesse informazioni utili al suo rintraccio può chiamare i numeri allegati nel volantino.