Scomparso da Granarolo Clemente Lesi: uscito in bicicletta due giorni fa, non è più tornato

Appello per un uomo scomparso da Granarolo: si chiama Clemente Lesi e non si trova da domenica 11 agosto, quando è uscito dalla sua abitazione in bicicletta senza più farvi ritorno. Sono passati due giorni e la preoccupazione dei familiari cresce. Per questo si chiede a chiunque lo abbia visto o abbia qualsiasi notizia di avvertire immediatamente i Carabinieri al 112 o al numero 051-761331.