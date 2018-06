Scomparso a Pianoro: uscito e non rientrato, si cerca un 16enne

Sono ore si apprensione a Rastignano dove, da qualche ora, Vigili del fuoco, Carabinieri, volontari e Protezione civile sono alla ricerca di un giovane di sedici anni. Da quanto si apprende al momento, il ragazzo avrebbe manifestato nel tardo pomeriggio di ieri, tramite un messaggio, la volontà di farsi un giro per stare a contatto con la natura. Sul posto sono presenti 5 squadre di pompieri, tra cui il nucleo Saf speleo-alpino-fluviale, specializato nei soccorsi in ambiti complessi.

I genitori non si sarebbero preoccupati inizialmente perché pensavano a una nomale uscita, una passeggiata in zona, ma non vendendolo più rientrare hanno immediatamente sporto denuncia. Il giovane sarebbe uscito dall’abitazione portandosi dietro un sacco a pelo. Ricerche nei boschi della zona sono in corso.