Scomparso a Pianoro, il 16enne fa rientro a casa: sta bene

Ha fatto rientro a casa intorno alle 21 di ieri il 16enne che domenica si era allontanato dalla propria abitazione, e non dando più notizia di se da allora. Per tutto il pomeriggio di ieri, allertati dai genitori in apprensione, gruppi di ricerca composti da Vigili del fuoco, Carabinieri e Protezione civile avevano iniziato le ricerche dello scomparso nella zona di Carteria di Sesto, per poi spostarsi nei boschi accanto. Il ragazzo, che aveva comunicato ai suoi genitori di voler passare un po' di tempo a contatto con la natura, si era portato dietro il sacco a pelo. Nella serata di ieri si è presentato autonomamente davanti alla sua abitazione, dove nel frattempo era astato allestito un piccolo punto di coordinamento delle ricerche.