Scontri in stazione al corteo No Tav, la Procura chiede condanne per 48 manifestanti

Condanne in primo grado da un minimo di sei mesi a un massimo di un anno e 10 mesi. Tanto ha chiesto, oggi, il pm di Bologna, Antonello Gustapane, per i 48 esponenti dei collettivi e dei centri sociali che il 27 febbraio 2012 parteciparono ad un corteo No Tav che da piazza Nettuno arrivò fino alla stazione ferroviaria, scontrandosi con le Forze dell'ordine che non volevano farli entrare nello scalo ferroviario e, una volta riusciti ad entrare, occupando i primi tre binari e causando ritardi ad alcuni treni.

Nel dettaglio, per quattro di loro, accusati di resistenza a pubblico ufficiale ed interruzione di pubblico servizio, è stata chiesta la condanna a un anno e 10 mesi. Per altri due, accusati solo di resistenza, la richiesta è di un anno e quattro mesi, mentre per gli altri 42 è stata chiesta una condanna a sei mesi per interruzione di pubblico servizio.

Inizialmente tra le accuse c'era anche quella di accensioni pericolose, che però è caduta per prescrizione. Nella prossima udienza, fissata per il 29 ottobre, parleranno i legali di Rfi, che si è costituita parte civile, e alcuni dei difensori, mentre per ascoltare gli altri difensori si terrà un'ulteriore udienza. (Ama/ Dire)