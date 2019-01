Critiche al Governo, scontro Salvini-Lucarelli

"Non è così che si risolvono i problemi". E' il commento dello scrittore Carlo Lucarelli, che a margine di una conferenza stampa oggi a Bologna, ha commentato l'opera del Governo M5s-Lega, in particolare sul tema dell'immigrazione. "Il decreto Salvini crea maggiore insicurezza e non lo dico solo io. Se vuoi fare davvero la lotta agli scafisti la fai a loro, con un altro tipo di azioni e di attività di intelligence. Non la fai alle loro vittime".

"Ce ne faremo una ragione", ha risposto sui social il vicepremier Matteo Salvini "è arrivato anche lo scrittore Carlo Lucarelli. Avanti nel nome della sicurezza, dell'ordine e del rispetto delle regole".

"Vedo un clima di divisione, fatto di azioni esemplari e parole d'odio, che scoprono i nervi. Era così anche negli anni '70 e sappiamo com'è andata a finire. Io però ho grande fiducia negli italiani, non siamo più così- aggiunge Lucarelli - siamo cresciuti. C'è anche un risveglio delle persone e una consapevolezza che prima non c'era, una reazione, come si vede anche a Castelnuovo (dove è stato chiuso il Cara e sono spostati centinaia di migranti - ndr). Se fossi pessimista direi che ci aspettano brutti momenti. Spero invece che gli italiani siano cresciuti abbastanza da sfogarsi solo sui social, che è schifoso comunque, ma senza passare dalle parole ai fatti. Rimaniamo sulle parole, su quelle si può lavorare più facilmente che non sui morti", conclude lo scrittore.