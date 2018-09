Ragazzo scomparso: trovato lo scooter di Giuseppe Balboni

Lo scooter di Giuseppe Balboni, il 16enne scomparso lo scorso 17 settembre dalla zona di Zocca/Valsamoggia, è stato ritrovato dai Vigili del Fuoco: la moto era ricoperta di foglie e si trovava in zona Castello di Serravalle. Lo scooter di Giuseppe è un Malaguti di colore rosso, modello Phanton F12, targato X7F87P, con la scritta 'Ducati'. Intanto le ricerche del ragazzo proseguono ad opera dei Carabinieri, dei VVF e della Polizia Municipale.

Come ci spiega il padre del ragazzo, Daniele Balboni: «Il motorino è stato analizzato dalla Scientifica, come anche la zona tutto intorno. Le chiavi dello scooter c'erano e secondo me il mezzo è fermo da lunedì mattina, ovvero il giorno della scomparsa». Per il momento ai genitori del ragazzo non sono arrivate segnalazioni di avvistamenti, ma la speranza è che presto il giovane possa riabbracciare la famiglia.

Come riconoscerlo

Giuseppe Balboni è alto 1.70, rasato, carnagione olivastra, occhi neri, al momento della scomparsa indossava una giacca nera imbottita, pantalone nero da tuta e scarpe da ginnastica nere. Giuseppe Balboni è Ha con sè i documenti e una sacca scura. Chi lo vedesse può avvisarele forze dell'ordine oppure chiamare i numeri di tel 3481511363 - 3481511364.