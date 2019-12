Scoppia grosso petardo in strada, ciclista finisce a terra

E' stato denunciato per detenzione di materiale esplodente il 34enne che ieri pomeriggio è stato visto gettare una cosiddetta 'cipolla' a ridosso della strada, con l'esplosione che ha investito un ciclista di passaggio e lo ha gettato a terra.

La scena è stata vista in diretta da una volante di passaggio, che poi ha fermato l'uomo. Cittadino tedesco, ma residente da tempo a Bologna, il 35enne ha detto di avere comprato i grossi petardi da un soggetto in zona Pontelungo.

Perquisito, addosso il 35enne aveva altri sette ordigni artigianali, le cosiddette 'cipolle'. Gli agenti sono anche andati a casa dell'uomo, come di protocollo in caso di detenzione di quelli che a tutti gli effetti, sono considerati esplosivi, ma non hanno trovato altro. Il ciclista investito dall'onda d'urto dello scoppio invece non ha atteso l'intervento del 118 e si è allontanato autonomamente.