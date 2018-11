Scout dispersi nel bosco: allertati i Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Fontanelice hanno tratto in salvo due scout che si erano persi nel bosco. È successo alle ore 17:55 di ieri, quando la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Imola ha ricevuto la chiamata di un giovane scout che riferiva di essersi perso assieme a un collega, durante una scampagnata in un’area boschiva adiacente a via Posseggio, organizzata da un gruppo Agesci locale.

Appresa la notizia, l’operatore del 112 ha allertato i Carabinieri del luogo che, considerato l’orario, le condizioni meteorologiche avverse e la zona particolarmente impervia, si sono precipitati sul posto rapidamente.

Due squadre di Carabinieri, esperti del territorio e coordinati dal Comandante della Stazione di Fontanelice, Maresciallo Capo Alessio Chiavacci, che in quel momento era libero dal servizio, hanno rintracciato i due ragazzi, trovandoli in buona salute. Si tratta di un 19enne di Orvieto e un 20enne di Torino. A causa della scarsità del segnale radiotelefonico, le operazioni di soccorso si sono svolte via radio da parte della pattuglia dei Carabinieri di Fontanelice e l’operatore del 112 di Imola che di tanto in tanto riusciva a ricevere le telefonate dei due dispersi.