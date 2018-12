Imola, scritte ingiuriose contro Salvini: "E' terrorismo, gli autori vanno identificati e puniti"

"Salvini annega" e "Salvini boia": queste le scritte apparse ieri nel centro storico di Imola, in via Giovanni da Imola. A segnalarlo, con delle foto che documentano i graffiti, il Segretario sezione Imola della Lega Nord Marco Casalini.

"In questa zona, da tempo sorvegliata speciale per problemi di degrado e per le segnalazioni di cattive frequentazioni - spiega Casalini - sono apparse tra ieri e oggi due scritte che deturpano le mura storiche del nostro centro e offendono pesantemente il ministro Matteo Salvini. Offese e minacce pesantissime che seguono di pochi giorni le affissioni di cartelli raffiguranti lo stesso Salvini appeso a testa in giù. Chiediamo che si intervenga quanto prima per rimuovere le scritte ma ancor prima per identificare i delinquenti che come tali vanno trattati".

Per Casalini la situazione sempre è più critica e "la politica e la democrazia vengono messi da parte per lasciare spazio ad azioni di stampo “terroristico”. Perché di terrorismo si tratta".