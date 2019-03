Alla Fattoria Masaniello del Pilastro apre la Scugnizzeria - VIDEO

La Scugnizzeria è la sala attrezzata per bambini all’interno del Ristorante Pizzeria Etica Masaniello (Circolo Arci La Fattoria). Nasce grazie al contributo del Comune di Bologna attraverso il bando "Bologna Made" e ha una duplice funzione: un luogo che la cooperativa sociale La Formica (che gestisce il ristorante pizzeria) mette a disposizione di Angsa Bologna per due sabati al mese per il progetto "Sorridere all'autismo", progetto finanziato dalla Fondazione Carisbo.

Inoltre, al momento la domenica a pranzo, è messa a disposizione dei clienti con bambini che hanno la possibilità di trascorrere ore di relax a pranzo mentre i piccoli, grazie a laboratori condotti dalle educatrici dell’associazione Labù, sono liberi di giocare nella Scugnizzeria.