Welfare e diritti: al via le iscrizioni alla scuola Achille Ardigò. Lezioni (gratuite) dal 14 novembre

Il 14 novembre comincia il ciclo di 12 lezioni magistrali della scuola Achille Ardigò sul Welfare di Comunità e sui Diritti dei Cittadini, che si concluderà nel mese di giugno 2019. Le lezioni si svolgeranno il mercoledì pomeriggio dalle 15:30 alle 18:00.

La prima lezione si terrà in Cappella Farnese a Palazzo d’Accursio, le altre lezioni si svolgeranno nella sala del Risorgimento del Museo Civico Archeologico, in via de’ Musei 8.

L’iscrizione e la partecipazione sono gratuite. Ai frequentanti della Scuola con una presenza non inferiore al 75% delle lezioni sarà rilasciato un attestato di partecipazione.