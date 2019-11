Università o lavoro, quale scuola scegliere a Bologna

Per le materie tecniche il lavoro si trova più rapidamente se si frequenta il Majorana di San Lazzaro, mentre per chi vuole applicarsi in lauree scientifiche la preparazione migliore la si trova trova al Copernico, con oltre l'87 per cento dei crediti universitari ottenuti nel primo anno di università.

Per chi pensa al proprio futuro con un occhio all'orientamento per l'anno scolastico 2020 sono state pubblicate online le classifiche di Eduscopio sulla qualità delle scuole di Bologna. Date poche informazioni sul percorso che si intende adottare, viene restituita una classifica con la percentuale di occupati nel primo periodo dopo il ciclo di studio, nel caso della formazione universitaria, un dato sull'efficacia dello studio.

(Fonte: Eduscopio/Fondazione Agnelli)

Le novità rispetto l'anno scorso sono il primato del Copernico sul Galvani nelle materie scientifiche, mentre per le scienze umane ci sono Mattei e Sabin in vetta alla graduatoria. Stabile il Minghetti davanti rispetto al Galvani, mentre gli istituti che preparano al mondo economico è stabile in vetta il primato del MAttei di San Lazzaro.