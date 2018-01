Scuola Croce Coperta, cede un infisso: in corso le verifiche

Ieri mattina un infisso della palestra della scuola primaria Croce Coperta, al quartiere Navile, si è staccato ed è caduto, senza provocare fortunatamente feriti.

Oggi gli addetti della manutenzione sono al lavoro per verificare e incrementare la sicurezza delle finestre della palestra mentre Palazzo D'accursio esprime "Forte rammarico e si scusa con tutta la comunità scolastica per un fatto che considera grave".

Inoltre sono state già avviate tutte le procedure "per verificare le cause di ciò che è accaduto e per accertare le responsabilità, chiedendo spiegazioni dettagliate all’impresa titolare del contratto di manutenzione degli immobili pubblici rispetto alle manutenzioni effettuate periodicamente nello stabile.

L’infisso danneggiato verrà sostituito al più presto per consentire l'utilizzo della palestra. Tutte le finestre della scuola saranno controllate.