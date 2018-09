Il 17 settembre si torna in classe, il dg ufficio scolastico: 'Necessarie competenze scientifiche' | video

Sono quasi 550mila gli studenti che il 17 settembre torneranno sui banchi di scuola in Emilia-Romagna, 117.738 solo a Bologna, in leggero aumento.

In Emilia-Romagna, e soprattutto nella provincia di Bologna, è forte la domanda del settore meccanico e meccatronico: "Gli studenti degli sitituti tecnici - ha dichiarato il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale Stefano Versari - non coprono nemmeno il 50% dei lavoratori che vanno in pensione".

Continuano a salire le iscrizioni negli istituti alberghieri: "C'è offerta di lavoro? - questo il punto per Versari - e si tratta di vera talentuosità?"

I dati dell'anno scolastico 2018-2019 a Bologna

Istituti scolastici: 109 più 3 Centri Provinciali Istruzione Adulti - CPIA

Alunni con handicap: 3.754

Sezioni e classi: scuole infanzia 534, scuola primaria 1.951, scuola secondaria I grado 1.104, scuola secondaria II grado 1.670.

Insegnanti: 12.026, di cui 1.805 di sostegno

Personale ATA: 2.895